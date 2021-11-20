據美國有線電視新聞網(CNN)20日報導，美國總統拜登19日上午前往華特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed National Military Medical Center），接受年度體檢。儘管被發現結腸長出3公分息肉，而罹患脊椎關節炎引發周邊神經病變也讓其步伐僵硬，但主治醫師歐康納（Kevin O'Connor）仍認為其可成功履行總統職責。

身為美國史上最年長的總統，這是拜登就職以來第一次接受體檢。體檢結束後，歐康納在備忘錄中寫道，「拜登仍是一位健康、精力充沛的78歲男性，可勝任總統職務，這包括擔任行政首長、國家元首與三軍統帥」。

不過，從拜登還是副總統開始，就一直跟在他身邊的歐康納在備忘錄也指出，拜登在「公開演講中清喉嚨與咳嗽的頻率與猛烈程度，都在增加中」；此外，他走路也明顯比1年前「更為僵硬、也比較不流暢」。

自拜登上任以來，這兩個症狀在他公開露面時都明顯可見；但歐康納認為，這兩大症頭還不算急迫，而且成因也並不嚴重。

針對步履僵硬的部分，在長達6頁的摘要記載著，從X光片顯示拜登罹患脊椎關節炎，並產生磨損與撕裂傷；不過，這對一個78歲的男人來說，屬於蠻正常的現象。

醫生指出，損傷程度介於中度與重度之間，但還沒有嚴重到要進行特別治療，而這能解釋為何拜登近來步伐僵硬、笨拙。但摘要強調，經完整神經系統檢查，拜登沒有罹患中風、多發性硬化症或帕金森症的可能性。

至於為何反覆清痰，是因為拜登罹患裂孔疝，而這導致逆流。此外，拜登身高身高182公分，體重83.46公斤，身體質量指數（BMI）25。摘要顯示，拜登沒有心臟衰竭的跡象、牙齒與眼睛健康，也沒有罹患皮膚癌的可能性。

不過，摘要中也提到，拜登在大腸鏡檢查的過程中，發現並切除3公厘的良性息肉。由於這過程需要麻醉，也因此拜登暫時將權力移交給副總統賀錦麗。息肉評估報告預計下周完成。