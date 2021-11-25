美國《外交政策》18日引述五角大廈數據資料，稱美軍在台活動人員有所增加，並就當前台海戰略態勢做了解讀，暗示拜登政府是針對大陸採取的應對性部署。

這是一個依據數字做的新聞分析，台灣媒體見獵心喜，以「拜登再增兵！美軍在台人數曝」、「在台美軍是去年2倍」為標題，炒作美軍駐台議題，濫用「增兵」、「2倍」文字概念，以話術誤導讀者認知，說輕點是無聊，說重些是可惡。

論始作俑者，恐怕要回到蔡英文總統接受外媒訪問時，以「數目沒有外界想像之多」故弄玄虛，惹出後續猜疑，最後靠國防部長再三解釋，才勉強善後，暫讓風波止息。

美國媒體再度挑起話題，國內媒體加碼跟進，玩弄話術與之呼應，一搭一唱暴露出台灣社會如同溺水者不知所措，就算無法助浮的小草，也要拚命抓緊的空虛內心。

美國介入越戰時，進駐兵力曾經高達50餘萬，揮軍阿富汗力挺代理政權時，亦有10餘萬，美國在台軍事人員不過20人，倍增也不到40人，對比8萬僑民，相差懸殊，台灣媒體如此誇張報導，讓人可嘆可悲。

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