台美關係近年來在各領域深化，美國各州政府也更加願意來到台灣設立州政府辦事處，今年就有新墨西哥州、蒙大拿州、南卡羅來納州、關島來台設立辦事處。

美國各州政府辦事處協會與外交部今天共同舉辦感恩晚宴，外交部北美司司長徐佑典致詞時指出，過去一年多以來，我們看到美國各州政府一個一個重新設立或新設立商務辦事處，而且他們做的不只是商務，對於教育、科學領域的雙邊交流也都有往前邁進，希望在美國各州政府辦事處的積極參與之下，台灣與美國從聯邦層級到地方層級的關係都往前推進。

華盛頓州貿易發展辦事處處長吳恩實受訪時表示，前前後後曾經有30個美國州政府在台灣設立辦事處，不過2008年金融海嘯，很多州政府削減預算，台灣的辦公室因此跟著關門。隨著這幾年台美交流越來越熱絡，各州政府也回到了台灣，目前共有10個州政府在台設立辦公室，預計今年底前還有一個州政府會來台設點。