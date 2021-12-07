台灣已進入「高齡社會」，預計2025年邁入「超高齡社會」，為因應高齡化所帶來的就業市場變化，勞動部去年12月4日正式施行「中高齡者及高齡者就業促進法」，勞動力發展署中彰投分署今年幫助近2.5萬名中高齡者成功就業，2022年將成立中台灣第一個「銀髮人才資源中心」，以強化轄區銀髮相關就業促進措施、建構銀髮友善職場環境，及擴大提供銀髮者諮詢、交流、培育、創業及世代合作等相關服務。

中彰投分署長林淑媛表示，中部地區高齡人口，即將突破20％，成為超高齡社會，配合中高齡者及高齡者就業促進法實施，該分署除結合就業服務、職涯諮詢、職業訓練，及創業諮詢輔導等服務，推動一系列中高齡及高齡者的再就業措施外，2022年將成立中台灣第一個「銀髮人才資源中心」，擴大提供專業、專責及專屬的銀髮人才服務。

未來銀髮人才資源中心功能，將強化對銀髮族的就業促進服務，並將串連企業輔導，提供人力資源、職務再設計、工作生活平衡、員工家庭照顧及經營管理層面輔導，以實際措施支持企業提供中高齡及高齡者僱用機會，幫助中高齡及高齡者重返職場。

今年為提高中部地區中高齡者勞動參與，滿足勞動力市場缺口，該分署強化原職涯諮詢服務、求才求職服務及就業媒合，且在「民眾端」及「企業端」提升服務效能。

在企業端，協助事業單位減少勞動力短缺的衝擊，辦理企業輔導團計畫，提供企業專業顧問諮詢服務、補助中高齡者職務再設計、繼續僱用高齡者補助計畫等。

在民眾端，舉辦銀髮人才運用講座，鼓勵中高齡及高齡者能重返職場，以提升就業技能。今年共補助中高齡職務再設計58家、近300人受惠、繼續僱用高齡者補助108家超過300人受惠、輔導企業建構友善職場超過40家。

位於台中烏日區的金統立工業公司，中高齡員工高達三成，向中彰投分署申請「企業輔導團」，及「中高齡者職務再設計計畫」等協助，在該公司全體人員的努力下，2018年獲得「國家品質獎」，成功打造幸福企業。

金統立指出，資深員工是公司的重要資產，感謝中彰投分署的輔導，協助公司申請中高齡者職務再設計補助，大幅減輕中高齡員工體力負擔，讓中高齡資深員工能續留崗位，傳承豐富的工作經驗。