一艘美國海軍潛水母艦從11月以來接連泊靠日本各地港口積極「亮相」，是睽違6年再度泊靠日本。日媒分析，有可能是美國緊盯台灣情勢強化嚇阻力的作為。

日本富士新聞網報導，面對緊張局勢升高的台灣情勢，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）曾說要「強化嚇阻力」，而這個「嚇阻力」是什麼？一艘泊靠日本的美軍艦艇受到關注。

根據11月29日所拍攝到的衛星照片，畫面中一艘中國094型晉級核潛艦在台灣海峽浮航，研判可能是要前往中國北部的造船廠進行維修或定檢。

這艘核潛艦具有12個巨浪-2型潛射彈道飛彈發射井；每枚巨浪-2型最多可搭載3顆核彈頭，最大射程達8000公里。從面對潛艦基地的南海中心起算，全日本都在射程內。

而這個威脅也籠罩著台灣海峽。緊盯台灣情勢、強化嚇阻力的美國，11月29日派遣一艘艦艇泊靠日本長崎縣佐世保基地。

這艘艦艇是美國海軍的潛水母艦法蘭克凱博號（USS Frank Cable，AS-40）。潛水母艦是潛艦的水面補給艦，艦上甲板搭載3座大型起重機，可以用來為核潛艦進行飲水、食物及魚雷等武器補給，甚至也可以進行簡易修復。

美國海軍總共只有兩艘潛水母艦，其中一艘的法蘭克凱博號是睽違6年再度泊靠日本。

法蘭克凱博號這次在日本各地接連亮相，泊靠神奈川縣橫濱、廣島縣吳市的海上自衛隊吳基地、長崎縣佐世保港及沖繩縣宇流麻市美軍設施等地。

美國至今多次使用在實戰中的「戰斧巡弋飛彈」，可以搭載在美國海軍核潛艦上，而法蘭克凱博號可以為核潛艦補給戰斧巡弋飛彈。

戰斧巡弋飛彈可以潛射精確命中1600公里外的陸上目標，從1991年波灣戰爭以來，被美國使用在各項戰事中。美國前總統川普2018年下令對敘利亞進行攻擊時，就發射了超過60枚的戰斧巡弋飛彈。

富士電視台解說委員能勢伸之說，儘管美國核動力潛艦續航力可說無限，但只要戰斧巡弋飛彈用盡，就必須在某處進行補給。

能勢說，比起橫渡大半太平洋返回美軍基地所在的關島或夏威夷，只要能派遣潛水母艦到像日本這樣的同盟國，就能讓核潛艦馬上獲得補給。

他說，搭載戰斧巡弋飛彈的核潛艦可以造成敵方重大打擊，所以就算看不到海底下的動靜，只要在海面上看到潛水母艦存在就能強化嚇阻力，「讓潛水母艦在日本各地亮相，這種在遠東地區展現壓制力的戰略意義絕對不小」。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1101213