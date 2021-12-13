前總統陳水扁網路主持電台節目「有夢上水」，昨(12日)專訪衛福部長陳時中，並直問對方「決定好要選哪一個市市長了嗎？是台北市、新北市、還是桃園市？」陳時中則是笑回「有空再想」。此說法曝光後，引發網友討論，「你想想別的事吧」、「我本身不投票的。但來桃園我一定不會投他」。

陳時中一直被視為綠營問鼎2022六都市長熱門人選，節目最後，陳水扁問陳「決定好了嗎？台北、新北、還是桃園？」由於陳水扁在節目中聊到最新變異株Omicron時，以諧音「我沒空」代稱，陳時中因此笑著回覆，現在重點是本土疫情，又有一些「我沒空」，當「我沒空」疫情過了後，「有空再想」。

對此網友在相關新聞報導底下留言，其中《Yahoo》有破百則留言討論，有人就說「誰都可以選市長，誰選上也不奇怪，這就是台灣」、「誰選你？」「大概只有雙北桃園而已，不過，要選上機率不大」、「還在作夢？」、「請去別的縣市」。但也有直言，別人問你，不想回答得罪，連苦笑都不行，難道要用哭的？