4大公投案民進黨慘勝，蔡英文總統19日一早召集府院黨高層及部分執政縣市首長，除商討政經局勢，與會者也對竹竹合併有高度共識，蔡英文也認為須以宏觀視野討論國土行政區畫。新竹市長林智堅下午出席活動時表示，大新竹合併升格是民眾期待，作為政治工作者，人民利益為優先考量。

外界關心提出大新竹合併倡議的林智堅是否有意再戰市長一職？林智堅未直接回應，僅迂迴表示他多次強調個人服務民眾的心沒有改變過，大新竹涉及修法相關程序，待順利合併升格都完成後，再來討論人選問題。

林智堅指出，大新竹合併升格是基於國家特殊發展、區域治理更有效率需求，他非常期待各界包含中央、立法院修法順利，讓大新竹順利合併升格，成為台灣半導體產業連結全世界的超導體。

這兩年因為全球經貿局勢快速變化，台灣半導體產業逆勢正成長，儼然已經成為台灣戰略產業。林智堅也提出大新竹合併升格助台灣半導體發展，拋出後也獲6成民眾支持，無論市民、縣民都肯定且期待。林智堅認為作為政治工作者，要把民意至上、人民利益為優先考量，其它不是最重要。

關於立委柯建銘已連署提案修法，林智堅說，柯建銘總召是新竹人，對於議事規則熟悉，目前就看下周立法院，柯建銘總召、其餘立委對於修法看法。

另外，四大公投新竹地區同意票大於反對票部分，林智堅回應，本次公投可見藍綠基本盤，但選人、選事是不一樣的選舉，未來選舉唯有推出讓人民支持、肯定人選才是最關鍵。