民進黨立院黨團總召柯建銘日前為竹竹合併提出《地制法》修法引發各界關注，在野黨批此舉是為有利綠營持續在新竹執政。總統蔡英文更在民進黨中常會下令，指示此案今日（24）付委。對此，港媒評論研判，蔡政府急著要將大新竹升格意在「瓦解國民黨的客家票倉」，因桃竹苗客家地區向來藍軍佔優勢，目前綠營已取得桃園市、新竹市執政，若再由林智堅掌握「大新竹」，就能夠掌握客家板塊。

香港媒體《中評社》23日評論表示，這次公投新竹地區同意票在19萬到19.8萬之間，不同意票則在13.5萬到14.2萬之間，藍綠對決綠營明顯居於劣勢。觀察2020政黨票，新竹地區國民黨獲211871票，大於民進黨的148909票，可見綠營積極建設新竹並推動升格，仍難撼動當地基本盤。

評論指出，民眾黨立委高虹安除擁有科技業出眾背景，其近來聲量不小，又花了不少力氣在經營新竹，角逐新竹市長呼聲頗大。就目前局勢來看，若高真參戰將瓜分國民黨票源；藍綠對決綠營居下，但若是白色柯家軍也參戰，高恐拉走藍營5%的支持度，加上林智堅8年的在地經營與清新形象，藍營候選人將相當吃力。

綜觀以上，評論分析，桃竹苗客家地區向來藍軍佔優勢，但綠軍目前已取得桃園市、新竹市執政，藍軍則在新竹縣與苗栗縣執政，等於是二比二。如綠軍能將新竹合併升格，並讓林智堅參選大新竹市長，除佔先天上優勢，綠軍還可望將整個新竹吃下來，瓦解藍軍在客家的票倉。