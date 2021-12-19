【LIVE直播】公投藍營潰敗遭當「戰犯」出征 侯友宜最新回應

新北市長侯友宜今（19）日一早前往福山天惠堂參拜進行祈福，針對國民黨於四大公投皆失利一事，侯友宜表示不管大家的想法如何，當公民展現自由意志後，大家就要進行尊重，並用忠恕的精神互相包容、體諒，如此一來才能團結往前走，讓國家更好。

國民黨號召民眾於四大公投中投下「四個同意」，但最後四案全數未過門檻遭否決。新北市長侯友宜選前因未明確表態被各方圍剿，選後也有許多人認為侯友宜應負起責任，臉書遭不少網友洗版，但也有民眾力挺，指出若單看新北市的投票結果，僅有第17案的「重啟核四」沒通過，其餘三案的同意票都超過不同意票，侯友宜則表示各種指教與批評都願意承擔、虛心接受，不過還是會尊重大家的意見。

侯友宜指出，新北市有3案公投是同意大於不同意，僅有1案（重啟核四）是不同意大於同意，認為中央面對核廢料的處理是權責。侯友宜表示，核廢料歷經很多政府都說要處理，但一擺就擺了四十年，就這樣擺在人口稠密的地區，無法兌現承諾，認為中央要積極面對處理，才是守護國家安定，讓能源能夠往前走的最重要關鍵，希望中央能夠拿出魄力解決核廢料問題。

侯友宜說，在公投的過程中大家要互相尊重，結果出來後則要開始思考如何為人民健康、國家安定及產業發展，有錢、有責的人都要扛起責任來幫助人民安居樂業，才是有為的政府，要團結努力為人民做事。

而針對後續的2022、2024選舉，侯友宜則表示此次選舉結果只是針對公投，有結果後就尊重，面對未來最重要還是努力為人民做事，不要辜負人民的託付，團結在一起才是最大力量，並說自己也會在工作崗位上好好努力，不論在哪個角色都會全心全意為人民做事，「這才是我心中最重要的價值，我一定會帶著我的價值，全力、努力為人民做事！」