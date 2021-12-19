四大公投案昨晚間結果出爐，四項提案「不同意票」皆大於「同意票」，民進黨大獲全勝，但已宣布參選桃園市議員的台灣基進桃園黨部執行長藍士博則認為，這一次公投結果反而預警了民進黨在基隆、桃園和新竹的接班危機

對於四大公投結果，藍士博昨（18日）在臉書發文表示，基隆、桃園與新竹的同意票，幾乎都較不同意要來得高，與其說首長催票不利，他的看法反而是：基隆、桃園、新竹這三個近年來才由本土陣營執政的縣市，即使基隆市長林右昌、桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅三位首長在2018年順利連任，撼動過去長期由國民黨執政的政治版圖，但是政治結構的扭轉無法一蹴可及，民眾對於政治人物的好感，終究無法完全移轉到政黨。

藍士博認為，這一次公投結果反而預警了民進黨的接班危機，不只是基隆、桃園、新竹，還有更多縣市都必須考慮到首長光環的轉移消磨，以及國民黨其實仍然在地方上擁有堅實的組織動員基礎。

面對明年的大選，藍士博強調，其實已經沒有繼續蹉跎的本錢，2021年的公投已經結束，2022年的九合一選舉即將展開，公民投票的結果雖然化解了本土政權的危機，卻也明白揭示了地方政治結構的翻轉困難。面對部分縣市藍大於綠的穩定困境，藍士博指出，本土政黨唯有繼續攜手合作，才有可能一步一步在長期的民主進程中達到翻轉的可能。