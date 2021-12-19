四大公投案國民黨挫敗，是否會影響台中第二選區立委補選投票？國民黨候選人顏寬恒表示，執政黨利用政治操作讓大選跟公投脫鉤，造成這次投票無法展現多數民意；至於公投過後，是否擔心民進黨傾全黨之力輔選，顏疾呼，不管任何政黨，期待不要藉由政治操作及意識型態的對立來影響選舉。

公投結果昨天出爐，台中市第二選區5個行政區均是同意大於不同意，是否擔心藍營能量動員不足？顏寬恒強調，「公投是對事，補選是選人」，選賢與能，不是任何一個政黨藉由意識形態的操作，來撕裂族群達到他們的目的，他尊重公投結果，但是他相信選民的智慧。

顏寬恒指出，執政黨把公民投票的權利，利用政治操作跟公投脫鉤，所以讓出門投票的選民，不是能百分百展現民意，很多投票行為並沒有在這次選舉中體現出來，這就是民進黨在這場公投利用政治力所造成的結果及過程，大家都看得很清楚。

顏寬恒強調，民進黨傾全黨之力要來第二選區，這是大家可以想像及預期的，鄉親要的不是政治的惡鬥及口水，也不是政治的操作及意識型態的對立，他期待不管任何政黨，不要藉由政治的操作及意識型態的對立，來影響選舉。