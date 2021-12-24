四項公投結束後，下一場戰役就是台中第二選區立委補選，將於明年1月9日投票，僅剩不到一個月的時間，呈現5搶1局面，其中，國民黨推出前立委顏寬恒出戰，民進黨則推出前立委林靜儀。至於顏寬恒、林靜儀兩人目前的選情，根據未來事件交易所預測的市場價格，顏寬恒上漲$1，暫以$58領先，林靜儀則下跌$1，以$42居第二。

根據未來事件交易所「第十屆立法委員（台中市第二選區）缺額補選當選人預測」的市場價格，至12月24日晚上10點為止，顏寬恒的預測價格上漲$1、以$58大幅領先其他參選人，交易總口數高達1221萬餘口。林靜儀的預測價格則下滑$1，以$42屈居第二，交易總口數為1545萬餘口；黎明幼兒園園長林金連則以平盤$2，交易總口數僅2804口。

郭正亮日前在政論節目中表示，台中第二選區搞成藍綠對決，不一定會贏。何況顏寬恒這次出來選，顏家在補選上的力度，絕對會超過罷免前立委陳柏惟的力度。至於林靜儀，她真正要擔心的是，返鄉投票的民眾可能很少，因為返鄉投票這部分，對林靜儀比較有利，而公投確實有一些人會特別返鄉投票，但若是單一席次的補選，選民會返鄉嗎？更何況，台中二選區補選離過年又那麼近。