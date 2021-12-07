外交部發言人歐江安表示，台美宣布共同建立「台美科技貿易暨投資合作架構」以促進雙邊貿易投資及產業合作等事宜，將陸續展開對話。

經濟部長王美花於2021年12月7日與美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）視訊會談，雙方宣布成立「台美科技貿易暨投資合作架構」（Technology Trade and Investment Collaboration Framework TTIC），以促進雙邊貿易投資及產業合作，增進關鍵供應鏈的多元化發展。雙方也強調台美商業暨投資關係的重要性。外交部對這項台美最新的經貿倡議表達高度支持與歡迎。

歐江安強調，台美的經貿關係一向緊密，近期以來成立多項經貿對話交流機制，持續就半導體、5G資通訊、電動車等關鍵供應鏈，以及多元經貿議題展開實質合作。外交部將在這些既有的良好基礎上與我國內相關部會及美方共同合作，繼續深化與美國的合作夥伴關係。