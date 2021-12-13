英特爾（Intel）執行長季辛格（Pat Gelsinger）將抵台拜會台積電高層，經濟部長王美花今天說，季辛格訪台行程屬於企業行為，經濟部會確保「經濟泡泡」落實，但她不會與季辛格會面。
彭博報導，季辛格本週將訪台並拜會台積電高層主管，經濟部日前未正面回應，僅表示會在符合必要性、急迫性與對國家產業發展有重大公共利益的3大原則下，協助廠商申請「經濟泡泡」防疫專案。
王美花上午出席「經部助攻5G搶占全球市場」記者會，在會前答覆媒體詢問是否會與來台訪問的季辛格見面時指出，季辛格來台採企業專案申請，純粹是企業行為，她不會與他見面。
她又說，廠商若有「經濟泡泡」需求，會提計畫到經濟部，由經濟部審核完畢後送到指揮中心，經濟部會確保「經濟泡泡」落實。
「經濟泡泡」防疫專案由經濟部與疫情指揮中心推出，以專案審查方式，放行對台灣經濟有重大利益、必要性的業者團體入台。
另外，投資台灣三大方案確定加碼與延長，王美花重申，接獲很多廠商詢問相關細節，但方案涉及跨部會討論，會在月底前定案。（編輯：康世人）1101213
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