台中市又傳火警！今天近午時間駕車行經中山高速公路王田交流道附近的民眾，都見到陣陣黑煙竄上天際，令人心驚。台中市消防局指出，位於大肚區沙田路一段208巷的一處空地，有人燃燒泡棉等廢棄物才引發濃煙，目前火勢已撲滅。

消防局在11點55分接獲通報，指稱沙田路一段208巷有火警，立即派人車前往滅火，警消指出，該處為一長有雜草的空地，疑似有人堆放泡棉、管線等廢棄物後起火，因現場都是可燃材質，火勢猛烈且濃煙竄出，經搶救後火勢已撲滅，沒有人員傷亡。