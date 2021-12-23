民眾舉報，不肖業者於霧峰象鼻山區，偷倒建築廢棄物，經佈線，霧峰分局萬豐派出所，在山區攔下偷倒建築廢棄物的小貨車。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

民眾舉報，不肖業者於霧峰象鼻山區，偷倒建築廢棄物，霧峰分局萬豐派出所逮捕2名負責傾倒的嫌犯，並帶至現場偵訊。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

民眾舉報不肖業者於霧峰象鼻山區，偷倒建築廢棄物，中市警局霧峰分局萬豐派出所獲報後展開佈線，終於在業者再次傾倒廢棄物時，攔下一輛小貨車，當場先行告發紅燈右轉交通違規，並逮捕陳、許姓2名現行犯，警訊後依廢棄物清理法移送台中地方檢察署偵辦。

霧峰分局萬豐派出所接獲民眾檢舉，有不肖業者於霧峰象鼻山區，偷倒建築廢棄物，經多日佈線，22日再次接獲線報，同車號小貨車又再度前往象鼻山偷倒廢棄物，警方立即派出員警前往，在山區與該小貨車交會而過，員警立即掉頭尾隨，逮住該車在象鼻、中正路違規紅燈右轉，立即攔下該車，當場開出交通違規單。

員警也當場告知車上年約32歲（同齡）的陳、許姓2名嫌疑犯，已掌握2人偷倒建築廢棄物的相關證據，並帶2人至傾倒建築廢棄物現場查證，2人也坦承不諱，警訊後依廢棄物清理法移送台中地方檢察署偵辦，並查扣該框式傾洩式自用小貨車。

霧峰分局長李建興表示，依廢棄物清理法規定，未領有廢棄物清除、處理許可文件，從事廢棄物貯存、清除、處理，或未依廢棄物清除、處理許可文件內容，貯存、清除、處理廢棄物及地主提供土地堆置、回填，可依廢棄物清理法第46條規定，最重可處5年以下有期徒刑，並得併科1500萬元以下罰鍰，並依同法第9條規定扣留現場載運車輛。

李建興呼籲不肖業者，千萬別心存僥倖任意棄置廢棄物，除面臨重大刑責，另涉有不法利得亦將遭加重裁處。民眾若發現周遭環境或土地上有疑似載運或棄置廢棄物時，請立即撥打0800-066666、04-23280380報案專線向環保局檢舉，共同打擊不法。