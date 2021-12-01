產業分析師表示，由於爆發Omicron變種病毒新疫情，全球航空業景氣將更加震盪難測，業者將被迫緊急調整航班，並盡可能拉高國內市場的營運比重。

許多旅客雖早已預訂耶誕假期的航班，但產業越來越擔心接下來的機票訂位情況可能受到影響，進而使原本就牛步的商務旅遊復甦進一步延後。

信評業者惠譽表示，由於出現Omicron新變種病毒，增加航空業景氣短期仍難擺脫震盪的可能性，因此該公司已調降今明年全球航空業的載客量預測。

惠譽新估2021與2022年的全球客運收益公里數(PRK)將較2019年疫前水準分別低約55％與30％，前估低幅分別為35％與15％。

航空顧問業者MIDAS Aviation合夥人富爾頓(Deidre Fulton)周三在一場產業網路研討會上指出，「目前的情況有點像是回到一年前，這對航空業甚至其他產業來說，可不是好的展望。」

Omicron的衝擊將因各國與地區政府的防疫作作以及航空業者自身的商業模式而有所不同。

日本航空與全日航周三以日本緊縮邊境管制為由，宣布暫停飛往日本國際航班的訂位至12月底。

運量僅是疫情前水準一成的香港國泰航空則表示，現在評估Omicron對需求的衝擊仍為時過早。

而如美國、中國與俄羅斯等國內市場龐大的航空公司，預料將比較不受到國際旅遊不確定性增加的衝擊。

根據瑞銀的研究報告顯示，美國航空業者尚未調整運量規畫，目前運量約是2019年12月的87％，明年1月預料將進一步升至疫前同期水準的92％。

儘管美國政府禁止南非的非美籍人士入境，但聯合航空仍按計畫推出紐約紐瓦克與南非開普敦的航線。達美航空則表示，耶誕節的訂位情況仍相當強勁。

投銀Cowen and Co.分析師貝克(Helane Becker)指出，「過去一年每當出現新變種病毒時訂位就會下滑，而疫情趨緩時則又上揚，我們預估這一次也會是同樣的趨勢。」