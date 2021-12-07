由於市場人士對Omicron變種病毒打擊全球燃料需求的擔憂減緩，加上伊朗核談判觸礁，延後伊朗原油重返國際市場的時程，這使油價繼周一強彈近5％後，周二持續走揚。
在台灣中午2時左右，布蘭特原油期價上漲0.76美元或1.04％，報每桶73.84美元，西德州中級原油期價上漲0.88美元或1.27％，報每桶70.37美元，前一日兩原油期價各飆漲4.6％、4.9％。
分析師表示，外界對Omicron可能打擊石油需求的擔憂，已反映在過去幾周的油價上，但目前油市面臨最壞情況的可能性已降低。
由於市場人士對Omicron變種病毒打擊全球燃料需求的擔憂減緩，加上伊朗核談判觸礁，延後伊朗原油重返國際市場的時程，這使油價繼周一強彈近5％後，周二持續走揚。
在台灣中午2時左右，布蘭特原油期價上漲0.76美元或1.04％，報每桶73.84美元，西德州中級原油期價上漲0.88美元或1.27％，報每桶70.37美元，前一日兩原油期價各飆漲4.6％、4.9％。
分析師表示，外界對Omicron可能打擊石油需求的擔憂，已反映在過去幾周的油價上，但目前油市面臨最壞情況的可能性已降低。
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