英國面臨Omicron變種病毒的侵襲，感染數達到3000起，並且出現第1起併發重症導致死亡的病例。

路透社報導，英國首相強生 (Boris Johnson)在星期一的談話提到，英國至少有1名患者在感染了Omicron變種冠狀病毒後不治身亡。

強生告訴記者：「可悲的是，現在至少有1名患者被證實死於Omicron病毒。」

他接著說：「我認為在某種程度上，Omicron是一種較溫和的病毒版本，不過它在人群中的感染速度真的很快。」

牛津大學一項研究發現， AZ與BNT疫苗的完整兩劑，在抵禦Omicron變種病毒的效果明顯較差，因此第3劑追加疫苗就顯得相當重要。

英國是在11月27日發現第1例Omicron，強生隨後實施了更嚴格的限制，並敦促人們接種加強疫苗，慎防醫療系統不堪重負。

衛生部長賈維德 (Sajid Javid) 表示，Omicron變種冠狀病毒正以驚人的速度傳播，約佔倫敦感染人數的40%。