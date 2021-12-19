巴西衛生部長奎洛加（Marcelo Queiroga）今天宣布，將施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗追加劑所需的最短期限，從5個月減為4個月。

奎洛加在社群網路發文：「為增加對COVID-19變異株Omicron的保護力，第3劑（追加劑）的施打間隔從5個月減少到4個月。追加劑對於阻止新變異株的發展與減少住院和死亡至關重要，尤其在高危險人群中；正式變更的法令將於20日發布。」

12月初，聖保羅和米納斯吉拉斯（Minas Gerais）等州政府已經縮短施打疫苗追加劑的間隔時間，理由也是Omicron變異株傳染力更強。

直到11月中旬，衛生部規定的追加劑間隔時間為6個月，且僅建議對老年人和衛生專業人員施打。之後建議所有18歲以上的人接種追加劑，且最好使用與第2劑或單劑（嬌生）疫苗不同的免疫劑。

到12月17日，巴西有超過1億4132萬人接種第2劑或單劑疫苗，相當於全國人口的66.25%；近2262萬人接種追加劑，占人口的10.6%。

奎洛加今天還說，政府只會在明年1月5日發布關於5至11歲兒童接種COVID-19疫苗的官方立場。

根據奎洛加，衛生部將於1月4日舉行公聽會，結果將作為衛生部最終決定的基礎。

巴西國家衛生監督局（Anvisa）16日批准讓5至11歲兒童施打輝瑞/BNT（Pfizer/BioNTech）的COVID-19疫苗，每劑從12歲以上劑量的30微克減為10微克。

輝瑞藥廠17日聲明表示：「尚無法確定何時交付兒童疫苗給巴西，但藥廠正在盡一切努力，儘快將追加劑送抵巴西。」（編輯：郭中翰）1101219