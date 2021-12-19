澳洲新冠確診數攀升 衛生部長：沒封城必要 19:412021/12/19 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲衛生部長韓特19日說，雖然雪梨新冠新增確診數攀升，但澳洲疫苗接種率是全球最高的地區之一，有助降低民眾住院需求。因此沒必要像荷蘭那樣在耶誕節到跨年期間，再實施嚴厲封城措施來阻止傳染力強Omicron變種病毒擴散。 北巿精華5區量縮價增 逢冬奧 北京過年防疫嚴 非必要不出京 #衛生部長 #澳洲 #攀升 #新冠確診 #封城 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 再增29確診 紹興官方：有信心災區一周清零 19:592021/12/18 財經 Omicron再揪1例 國內累計5個案 04:102021/12/19 藝文副刊 輝瑞預估：新冠疫情2024年才會結束 04:102021/12/19 全球財經 養豬業進戰國時代 張麗善：更嚴格稽查 04:102021/12/19 焦點要聞 桃防疫旅館少240房 檢疫所代打 04:102021/12/19 地方新聞 萊豬過關 拜登仍會對台灣下「臨時禁制令」 04:102021/12/19 時論廣場 台灣第5例！Omicron突破性感染 美國境外移入個案 14:122021/12/18 生活 WHO建議 可混打不同疫苗 04:102021/12/18 國際大事 防疫旅館群聚感染擴大 7名境外移入 改列本土個案 04:102021/12/18 財經要聞 世衛：Omicron若進入社區 1.5至3天內確診數倍增 07:342021/12/19 國際 美國紐約州與澳洲確診人數再創新高 19:592021/12/18 財經 財經熱門新聞 印度神童預言經濟要慘了 力推2大資產避難：最強投資 - 財經 美國學者：台應以自毀半導體業阻大陸入侵 大陸軍事專家王雲飛：這是個要求台灣先自殺的餿主意 - 產業財經 - 旺報 華為遭殺剩半條命！任正非曝跟老美對幹 大陸唯一武器 - 財經 這5檔航運為何賺贏台積電？專家鐵口1關鍵數字 - 財經 全球2年蓋29座晶片廠！供應過剩來了？這製程恐最先中彈 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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