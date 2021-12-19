澳洲衛生部長韓特19日說，雖然雪梨新冠新增確診數攀升，但澳洲疫苗接種率是全球最高的地區之一，有助降低民眾住院需求。因此沒必要像荷蘭那樣在耶誕節到跨年期間，再實施嚴厲封城措施來阻止傳染力強Omicron變種病毒擴散。