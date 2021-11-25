大陸觀察者網引述澳洲《雪梨晨報》25日報導稱，由於一些議員要求官方外交抵制北京冬奧會，目前澳洲政府正考慮不派遣任何政府官員參加北京冬奧會。美國總統拜登日前和加拿大總理杜魯道會面時表示，美國「正在考慮『外交抵制』北京冬奧會」。所謂「外交抵制」包括，不派遣任何官員去冬奧會，但仍允許運動員參與。

《雪梨晨報》稱，澳洲政府正在等拜登政府的決定，然後再決定自己是否簽署「外交抵制」協議，「澳洲傾向於與其他志同道合的國家一起採取行動」。

報導稱，澳洲體育部長科爾貝克（Richard Colbeck）和外交部長佩恩（Marise Payne）已經不太可能出席北京冬奧會。

然而，對於上述考慮，澳洲國內也有不少反對聲音。

澳洲自由黨議員夏爾馬（Dave Sharma）說：「在這方面，運動員應該有自己做出決定的自由。但我認為，在政府介入之前，必須達到一個很高的門檻。」

自由黨議員、前網球冠軍約翰•亞歷山大（John Alexander）也反對抵制，他表示「體育的整體理念就是傳播善意」。

澳洲國防部長在被問及此事時明確表示，自己的回答很簡單「不抵制」，他說，「但這是其他人在考慮的問題，如果這件事正在考慮當中，那一定是在我沒參加的會上討論的。」

新華社報導，澳洲冬奧代表團團長傑夫·利普舒特近日視訊受訪時表示，盡管一些政客和媒體發表了對冬奧會政治化的言論，但澳選手們不理會這些聲音，而是專注於比賽本身，期待在北京冬奧會用最佳表現實現他們運動生涯的夢想。

利普舒特說，運動員們即將要參加的是冰雪運動盛會，這是他們為之訓練了10年、15年甚至20年才有的機會。在他們運動生涯中，家人和朋友為了他們的發展，作出很大犧牲。「所以，盡管一些人可能會討論其他話題，但對我們的運動員來說，大家的注意力都會放在運動和比賽上。」

俄羅斯《體育快報》（sport express）引述俄國家杜馬議員、速滑奧運冠軍茹羅娃（Zhurova）評論稱，美國政客對於冬奧會的抵制，不過是杯水車薪。「對中國和世界體育來說，美國政客的抵制無關緊要。2014年索契冬奧會，他們不是也喊著要抵制。」

另一名議員德米特里·斯維舍夫（Dmitry Svishchev）認為「美國想要持續向中國施壓，但中國是一個大國，這麼做不會有任何結果。如果美國不參加冬奧會，中國不會因此失去任何東西，奧運會的吸引力也不會減少。」