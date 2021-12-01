甫於英國格拉斯哥閉幕的聯合國氣候變化綱要第26次締約國會議，台灣雖非締約國，然公私部門派了不少人馬參與，尚未見任何建議之提出，國內已開始流竄一些似是而非的意見。

此次會議，毫無意外仍維持2050年之淨零碳排，難以找到新對象、於是轉向森林開刀；美國進而聯手歐盟訂了《全球甲烷宣言》，過去全球計算碳排放，事實上已將各種溫室氣體排放轉成碳當量。最新2018年資料顯示，全球甲烷排放前5國為中國、俄羅斯、印度、美國及巴西，美國發動該宣言，5國中僅巴西與其他102國簽署，將甲烷抓出來，一看也知是針對中國與印度，順勢打俄羅斯。

甲烷在台灣僅占全部溫室氣體2%，因此，要跟上世界腳步，重點還是該如何擬定相關政策、降低其他溫室氣體排放，碳費是目前提出的作法。因此，有建議僅課碳費不夠，應外加碳稅。碳稅與碳費有何不同？二者在相同的水準下，站在繳稅費者立場沒有不同，都是由口袋掏出相同的錢，然萬萬稅再加一稅，人們的反彈不言可喻，因一般認定稅是政府為增加收入的行為，也因此瑞士及加拿大艾伯塔省稱為「碳徵收」（CO2 levy）、或「費與紅利」（fee and dividend），而繳費可換取對應的財務或服務，故以費名義引起的反彈相對小；否則台灣對香菸課稅也不用美名為「健康捐」。

再者，人們基本上認為碳費使溫室氣體降低的價格效果（price effect）相當有限，繳稅者有權知道收入專款專用可換取之綠色財貨或勞務，減碳技術研發之預算效果（budget effect）才是重點。日本碳稅於2012年10月上路，針對石油及相關產品、天然氣與煤等課予不同稅率，平均而言，碳稅每噸為1.5美元，積少成多當年收入為4.9億美元，至2016每噸2.8美元，完整年收入為24.4億美元。而課稅使碳排放減少1990年的0.2%，遠不及良好運用收入可減少2-11倍之排放量。

此外，一般認為歐盟猶如減碳模範生，目前歐盟27個國家中，目前已有碳稅的11個國家、平均每噸36美元，加上其他非歐盟的瑞士等6國，17個歐洲國家每噸平均約為42美元。歐洲國家何以可承受如此高的碳稅？主要是這些國家2020年每年單身勞動者負稅負擔比（tax-to-GDP ratio）約40%，此一比例約為台灣之4倍。這些國家在1990年代開徵時，都有兩倍於目前之負稅負擔比，因稅制改革、能源稅與碳稅方有切入的空間。

反之，澳洲2012年7月施行之碳稅是挫敗的範例，當年每噸為24美元，住戶在碳稅下，用電負擔增加10%，中小企業因用電成本增加，將碳稅成本轉嫁至消費者，因此，每住戶一個月平均生活費增加約42美元，消費者物價指數因此上升0.7%；30%的中小企業因碳稅而使成本大增、甚至關閉，造成不少失業，碳稅遂於2014年7月宣告終止。

顯見，課徵的碳費、不能完全無視於一國整體經濟條件及相關稅費的現況。又費率的訂定與設計，可以細水長流、也可能殺雞取卵。台灣的碳費尚未開徵，各方已虎視眈眈如何瓜分相關收入，未來碳費收入專款專用之項目與績效務必與節能、減碳緊密扣合，絕不能成為各方肉桶補助之新財源。（作者為台灣大學農業經濟學系教授）