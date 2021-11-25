白宮醫師在今天發布的信中說，美國總統拜登上週大腸鏡檢查期間切除的息肉是「良性、生長速度慢」，目前不需要進一步對此採取行動，但這種息肉可能是癌前病變徵兆。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，拜登上週在華特里德陸軍醫學中心（WRAMC）進行例行大腸鏡檢查時，切除一個3公釐的息肉。

白宮醫師歐康納（Kevin O'Connor）在信中說，息肉經檢驗為「管狀腺瘤」，類似於拜登2008年切除的息肉。

路透社提到，歐康納表示，建議例行追蹤，拜登應該在7到10年內再做大腸鏡檢查。

拜登上週在例行健康檢查期間將總統職權暫時移交副總統賀錦麗（Kamala Harris）。雖然賀錦麗僅執掌1小時25分鐘，仍是美國首位掌握總統職權的女性，創下歷史。

拜登除了接受大腸鏡檢查還有體檢，歐康納19日宣布拜登「健康、精力充沛」，能勝任總統職務。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1101125