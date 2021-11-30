美國海軍已在下一代「陸戰隊一號」（Marine One）VH-92A直升機計畫上花費15億美元（約新台幣418億元）、簽署了全數23架直升機的採購訂單，但新聞網站「The Drive」報導，該型機近期被評為可靠性與妥善率未達標準，可能無法在緊急時將美國總統拜登（Joe Biden）載離白宮避難。

根據報導，媒體自美國海軍航空系統司令部（NAVAIR）取得一份內部報告，其中提到VH-92A未能滿足該軍種對可靠性、妥善率與維持性低限的要求，並將其評為「不適合用於作戰」。「The Drive」指出，該評價代表VH-92A仍不適合執行緊急任務，如在災難發生時緊急將總統撤離至避難所。

另該報告還提到，VH-92A的任務通訊系統（MCS）存在缺陷，可能導致無法及時於緊急任務中進行關鍵通訊，且所提供的信號也不夠連續與安全。此問題並非第一次出現，五角大廈作戰測試和評估主任辦公室（DOT&E）2020財年便曾指出，VH-92A的MCS系統存在「不足之處」。

「The Drive」指出，身為三軍統帥，美國總統在緊急狀況發生時，須保持順暢且保密的對外通訊，以確保美軍指揮鏈運作無虞。特別是與戰略嚇阻有關的核子武器系統，更須全程與美國最高指揮層級保持聯繫，以免來不及進行反擊。

美國海軍已簽署所有23架VH-92A的採購合約，將全數交付美國第1陸戰隊直升機中隊（HMX-1）使用，以取代現役的VH-3D和VH-60N，專門負責擔任美國總統的「陸戰隊一號」，也會載運副總統、內閣成員及其他貴賓。不過VH-92A的初始作戰能力（IOC）認證已被三度推遲，2020年6月、今年1月和今年7月皆無法達成該目標。