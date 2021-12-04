日前美國與波羅的海三國國會議員先後訪台，在中國大陸外交部與東部戰區接連譴責後，解放軍27架次軍機進入台灣西南空域，引發兩岸軍事緊張。

這次美國與台灣都在測試中共兩岸紅線的底線，中共的反應每次都提高層級與強度，台灣再次成為中美代理人戰爭的兩面夾擊場域。

首先是11月25日，美國5位跨黨派議員由眾議院退伍軍人事務委員會主席高野率領，這是11月的第二批美國議員訪台，他們會見蔡總統並拜會退輔會，針對我國後備軍力提升進行討論。特殊的是，抵達當天共和黨眾議員梅斯在推特發文，以美軍專機為背景，指降落在「台灣共和國」（Republic of Taiwan），這則美國議員在台灣發出支持法理台獨的推特，很快引起台灣和國際媒體的大幅報導。

隔日26日，中國大陸外交部發言人趙立堅指美國政客挑戰「一個中國」原則，是為台獨站台撐腰。《環球時報》同日社論指出，美台切香腸式小動作積累一些之後，「中國大陸一定要拿出一個更加嚴厲的軍事行動」。26日晚間，中國東部戰區新聞發言人加入警告，「隨時反擊任何外部勢力干涉和『台獨』分裂圖謀」。

美國會議員在台期間（26日離台），解放軍機陸續數架次進入我西南空域。但是，到了28日，解放軍27架軍機飛入台灣西南防空識別區，首度出動最新的運油20加油機，連同5架轟6轟炸機、2架殲16、4架殲10，配合運9電戰機和空警500，以完整的攻擊編隊繞行台灣東南空域。對於運油20空中加油機在編隊之列，國防部長邱國正也表示，「可增戰機航程，使我空防壓力大增。」

同在28日，立陶宛、愛沙尼亞及拉脫維亞三國10位國會議員抵達台灣，參與12月2日至3日在台北舉行的「2021年開放國會論壇」，並會見蔡英文總統及拜會政府單位。

由於日前立陶宛同意設立「台灣代表處」，致使中共降低雙邊關係到代辦處的事件，此時其他兩國國會友台小組議員聯袂訪台，產生是否「骨牌效應開始發酵」的聯想。

到了29日，美國海軍一架P-8A海神式海上巡邏機，從日本的美軍基地起飛，繞過台灣南部，自南向北穿越台灣海峽，路徑完全就是「畫海峽中線」。對於這架P-8A巡邏機穿越台灣海峽，一說是在反制解放軍軍機擾台，另一說是針對當天一架中共核子動力潛艦浮航通過台灣海峽。兩者皆顯現中美軍事在兩岸的直接針對狀態。

這又是一次針對台灣的代理夾擊，尤其在香港議題轉趨緩和之後，美國與國際社會對於台灣的支持輿論突然如海嘯般高漲；美國政府與議員們對於台灣的支持，政策上設限日漸鬆動。

自拜登政府上台，開始將台灣安全議題國際化、支持立陶宛設立台灣代表處、邀請台灣參與民主峰會等，顯示美國在以台灣民主與安全議題劍指北京，並測試北京對於兩岸關係與一個中國原則的底線。

蔡英文政府的配合也相當積極，舉辦國際會議、邀請訪問及媒體訴求。例如此次各國國會議員的邀請、立陶宛與東歐參訪行程，以及波羅的海三國議員參與的論壇會議，形塑國際支持台灣民主的輿論宣傳戰場域。

另一方面，解放軍軍機不斷地進入台灣空域周圍的動作，層級與強度每次提升，我方稱之為「灰色威脅戰略」，但被台灣與國際媒體視為恫嚇手段，其效果有限且在遞減，北京應該也有所理解。

但是，下一次代理夾擊的升級版會是如何呢？解放軍軍機架次再增加？還是如《環球時報》26日社論所言的國際航空禁飛區呢？這是另一種恫嚇吧！

（作者為前國安會副祕書長）