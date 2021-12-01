美國總統拜登的隨扈激似好萊塢巨星湯姆克魯斯。

美國總統拜登的一名隨扈因為顏值高，近期在網路上爆紅，網友大讚他激似好萊塢巨星湯姆克魯斯（Tom Cruise），有網友甚至癡迷到希望被他逮捕。

綜合《紐約郵報》（New York Post）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，上個周末美國總統拜登與家人前往麻薩諸塞州南特基島（Nantucket）度過感恩節假期，部份民眾守在建築物外想親眼看看拜登，最後眼球卻意外被超高顏值的隨扈吸走。

一名名叫麥特的當地居民在短影音平台TikTok上傳影片，畫面中一名身材高大、戴著太陽眼鏡的男子露出微笑，和另一名同樣戴著太陽眼鏡的男子打招呼，兩人都穿著便衣，不過男子掛在腰間皮帶上的徽章透露了他的特勤局人員身份。

@life_with_matt

Marry Me.✌️😂 #presidentbiden #joebiden #nantucket #massachusetts #gay #gaysoftikok

♬ 오리지널 사운드 - e4rl___

不少網友大讚這名穿著淺色卡其褲、深色針織上衣、套上黑色大衣的隨扈像極了經典名片《捍衛戰士》（Top Gun）裡的湯姆克魯斯。

這支影片上傳才3天，已經吸引超過270萬人次觀看、超過40萬人按讚，麥特還在影片上註解：「忘掉總統吧。」

另一名網友@magsmur上傳另一個角度的影片，指出她不是在場唯一一個一直盯著超帥隨扈看的人，有網友留言，這名隨扈是用自己的性感捍衛國家。

@magsmur

@Matthew Notarangelo I called dibs first #presidentbiden #nantucket #fyp #joebiden #massachusetts

♬ 오리지널 사운드 - e4rl___

@sadieethomas12

the third angle y’all been waiting for #nantucket #president #joebiden #secretservice #fyp

♬ 오리지널 사운드 - e4rl___

拜登隨扈爆紅後，又引發其他網友上傳不同場合的側拍影片，包括在教堂內用金屬探測器偵測信徒的畫面。

@carolinecray

This man officially owns this sound #secretservice #nantucket #presidentjoebiden #joebiden

♬ 오리지널 사운드 - e4rl___

目前外界仍不清楚這名隨扈的真實姓名及個人相關資訊，不少迷妹已經急著想挖出他的身家資料，有網友甚至留言希望被他逮捕，詢問如何才能被逮捕。

文章來源：President Biden’s ‘fine’ Secret Service agent is a viral heartthrob
文章來源：'Defending the nation with hotness!' Biden's 'fine' Secret Service agent becomes overnight heartthrob after video emerged of him guarding President on Nantucket

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#拜登 #隨扈 #湯姆克魯斯 # #特勤局