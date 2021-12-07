粉絲敲碗已久的《哈利波特》將推20週年「團圓劇」，昨(6)日釋出首波預告短片，官方列出總計17名的「團圓」演員清單，包括「哈利波特」、「妙麗」、「榮恩」、「佛地魔」等演員都將於明年元旦現身，而難免令「哈粉」傷感的是，飾演混血王子「石內卜」的已故演員艾倫·瑞克曼已無緣出席這場團聚。

《哈利波特》演員20週年特別節目消息釋出，在首波預告短片中，收到霍格華茲邀請函的亮相演員有飾演「海格」的羅比·寇特蘭（Robbie Coltrane）、飾演「奈威」的馬修‧路易斯（Matthew Lewis），以及飾演「衛斯理爸爸」的馬克‧威廉斯（Mark Williams）等。

此外，官方也列出總計17名的「團圓」演員清單，包括「哈利波特」丹尼爾·雷德克里夫、「妙麗」艾瑪·華森、「榮恩」魯伯特·葛林、及「佛地魔」雷夫·范恩斯等主要演員都將出席，特別節目由串流平台HBO Max獨家製作、播出，將在2022年1月1日上架。

在戲中擔任「妙麗」的替身演員Flick Miles日前也錄製了Podcast分享當年拍攝秘聞，原來艾瑪·華森對大量使用化妝膠水有過敏反應，當拍攝「妙麗」不小心將貓毛加入變形藥而變成半人半貓時，化妝演出就需要由這位替身代打上陣完成。

而由於飾演「石內卜」的艾倫·瑞克曼已於2016年過世，粉絲將無緣得見混血王子參與團聚，PTT鄉民除表示惋惜外，也有人出主意說「石內卜應該可以用AR重現吧！可惜無法到場」；此外，第一代「鄧不利多」李察·哈里斯雖已離世，所幸第二代「鄧不利多」演員邁可·坎邦仍可期待屆時現身團圓。