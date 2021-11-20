針對大陸網球女將彭帥下落成謎，世界女子網球協會(WTA)19日宣布，願意將2022年在中國大陸舉行的10場賽事撤出。由於WTA過去在大陸獲利高達3,040萬美元，撤賽等於放棄龐大的大陸市場獲利；對此，《衛報》訪問「China Sports Insider」負責人德雷爾（Mark Dreyer）認為，WTA的回應反映出其對大陸市場評估後的結果。

《衛報》引述WTA主席賽門（Steve Simon）說法，指WTA 2022年在中國大陸將舉行10場賽事，但協會願意撤賽。

他強調，「我們正處於與中國關係與商業經營的十字路口。我們願意撤賽並處理隨之而來的複雜問題。因為這(指彭帥安全)肯定並業務還重要」。WTA要求公正、毫不妥協的調查。「女性需要獲得尊重，而不是審查」。

撤賽的威脅是在大陸官媒表示彭給賽門寄送電子郵件報平安後提出的；儘管信中說自己一切安好，但賽門認為這種說法只讓他更擔心，畢竟不確定是否來自彭本人。

《衛報》指出，過去十年來，WTA一直拓展大陸業務，並在2019年舉辦9場比賽。隨後新冠肺炎大流行，導致賽事喊卡。不過，WTA在大陸獲利達3040萬美元，佔其收入很大一部分。

隨著人權問題壓力漸升，愈來愈多人呼籲抵制北京冬季奧運；如今WTA撤賽的立場若能堅持下去，就會比許多體育組織更超前。

對此，德雷爾分析，過去10年來WTA在大陸市場進行大量投資；但新冠肺炎的大流行，大陸官方取消所有國際賽事，WTA已學會如何在沒有大陸市場下生存。

對北京而言，後新冠時代的彭帥事件，可能讓國際對中國大陸市場重新評估。從長遠看，很多人會觀察WTA後續效益。雖然不同賽事有不同優先性，但如果愈來愈多國家選擇撤出，北京可能再也不能利用市場吸引人。