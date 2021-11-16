COVID-19新冠肺炎病毒肆虐全球，曾任教職的63歲李男自去年底在臉書張貼「蘆薈」及「遠距穴道順氣治療」可預防及治療新冠肺炎等言論，被查獲送辦。李否認違法，稱4年前就找出新冠肺炎病毒的病毒區，還誇口全世界還沒人研究到。檢察官依違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》起訴。

起訴書指出，住在中市西區的李男，自去年12月9日至今年7月15日期間，在臉書網站「醫療藥害疫苗副作用研究社」等公開社團及個人臉書動態牆等處，公開張貼有關「蘆薈」及「遠距穴道順氣治療」可預防及治療新冠肺炎等言論共19次，案經法務部調查局基隆市調查站查獲移送法辦。

李男到案坦承公開張貼相關言論，但矢口否認違法，他辯稱在1998年起就學習氣功，早在4年前就知道人體的免疫系統在大腦，他根據免疫系統定位找出新冠病毒肺炎的病毒就在大腦，還誇口說目前全世界還沒有人研究到這個地方，相信的人很少。

台中地檢署檢察官認為，眾所周知治療新冠肺炎目前僅以注射疫苗的方式達到預防感染或避免重症發生，並無有效的治療方式，縱使施打疫苗也無法達到完全預防的效果，而李男坦承並無自己研究以外的科學資料及臨床實驗可證明，認定他所宣稱已找到預防及治療新冠肺炎的方法為不實訊息。

檢察官認為，李男逕自散播未經證實研究證明預防及治療新冠肺炎的不實訊息，損害民眾對疫情訊息的正確性，且恐造成病患延誤就醫及治療的後果，對疫情控制造成不利影響，而將他起訴。