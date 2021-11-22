台灣人壽攜手弘道老人福利基金會，舉辦全台首屆以長者為對象設計的棒球訓練營，20日在台中「文中10棒球場」進行開訓儀式，並由台中市運動局局長李昱叡與台灣人壽副總張瓊文，為不老棒球的阿公阿嬤鼓勵加油。

張瓊文表示，2020年至今，台灣因新冠肺炎疫情暫停不老棒球的交流賽事，但絲毫不減這群球員渴望打球的心，希望以這顆許多人共同美好回憶的「棒球」，來創造長輩更多元的健康促進機會，並透過與台中成棒隊合作，讓職業球員帶給長輩正確的運動知識及觀念，同時，今年招募不老棒球新球隊，並補助球隊成立經費的缺口，讓來自宜蘭羅東、苗栗頭屋及屏東林邊三個社區、共69位不老棒球新血加入聯盟，成功拓展不老精神。

台灣人壽、弘道基金會及台中成棒隊這次共同在高雄、台中與宜蘭三地，舉辦三場「2021不老棒球訓練營」，將由台中成棒隊張家浩、鄭達鴻、陽建福、林克謙、曾華偉等過去曾任職棒選手所組成的明星教練團指導，進行跨代棒球技巧交流。總計有92位不老球員報名參加首屆訓練營，平均年齡為66歲，最高齡為85歲。

73歲的不老球員林瑞慶聽到今年舉辦訓練營，在開放報名的第一時間，即報名參加；從小就熱愛棒球的他小時候用石頭當球、竹子當球棒來練習，後來因為學業及工作，就無法接觸棒球運動，只能做個守著電視看球賽轉播的超級球迷，直到四年前，才有機會加入不老棒球隊，一償夙願；每次練球、打球從不缺席，且打棒球後，心肺與肌力比以前更好，也很少生病、看醫生。

另一位71歲的球員溫清榮，以前下班就喜歡邀同事打棒球，七年前加入不老棒球，經常與教練一同帶隊友練習，他提到加入球隊不僅可定期運動，更能認識許多朋友，這次代表球隊參加訓練營，希望向成棒隊教練團取經，回去分享給隊友。

台灣平均壽命不斷延長，2020年平均81.3歲，創歷年新高；2025年將進入超高齡社會，台壽提醒，高齡化加平均餘命提高，退休生活延長，在生理、心理、財務等各面向，要擁有健康的老後生活，需要提早規劃準備，保持健康的行動力才是享受第二人生的本錢。