中信兄弟許基宏。（黃國峰攝）

中職台灣大賽G2繼續在台中洲際棒球場進行，中信兄弟連2戰靠著全壘打取分，周思齊在首局就轟出3分炮，下一局許基宏也貢獻一發3分炮，也讓5局打完取得6比1領先統一獅。

兄弟昨天靠著王牌投手德保拉8局無失分好投領軍，加上詹子賢、岳東華在第7局連續2打席開轟，以2比0完封獅隊，在7戰4勝制的系列賽拔得頭籌。

翻開過去台灣大賽數據，先拿下2勝的球隊最終有87.5％機率奪冠，反之陷入0勝2敗落後劣勢的球隊，最終僅有12.5%能夠逆轉奪冠；若是前2戰打完戰成平手，最後則是有5成機率能封王。

兄弟今年先搶下1勝，若今天再贏，將有75%的機率奪冠，但如果今天輸球，最終僅有28.6的機率能夠問鼎金盃。而吞下首敗的獅隊今天一定要全力搶勝，因為過去獅隊5次陷入0勝2敗的劣勢，從未逆轉奪冠過；反之獅隊若將戰局扳平，最終有83%能夠奪冠。

今天第2戰兄弟繼續推出左投先發，由前旅日投手呂彥青掛帥，迎戰獅隊洋投霸能，首局2出局後，霸能先是連續保送許基宏、陳子豪，再被周思齊敲出右外野全壘打，助隊取得3比0領先。

這發全壘打也讓周思齊以40歲又33天之齡，成為總冠軍賽史第二年長開轟記錄，也打破兄弟隊史最年長開轟紀錄，改寫彭政閔2016年以38歲78天開轟，而總冠軍賽賽史最年長開轟紀錄則是林仲秋的42歲26天。

2局下兄弟攻勢再起，首棒打者陳家駒靠著游擊手林祖傑失誤上壘，1出局後江坤宇敲安，兄弟攻佔一、二壘，第3棒許基宏也來發3分炮，助隊將領先擴大至6分差。

有了打線火力支援，呂彥青投起來也更加順手，僅在4局上失掉1分，目前先發5局僅失1分；反觀霸能連2局挨轟，被敲4支安打其中包含2發3分炮，失掉6分，僅先發2局遭KO退場。