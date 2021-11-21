高雄李姓網友今年7月在臉書發文「某科技廠爆發確診、阿邁蓋牌、高雄防疫每天蓋牌吹牛喊＋0」被送辦。高雄地院鳳山簡易庭認為，民眾可透過每日新聞資訊、LINE群組「疾管家」自行查證訊息真實性，認定李男發文不會造成民眾恐慌，判不罰，可上訴。

判決指出，今年7月李男在臉書發文指「某科技廠爆發確診、阿邁蓋牌、新聞不會報、看來要躲到-60 度冷凍庫」、「11＋3開人世比較安全、高雄防疫很棒每天蓋牌吹牛喊＋0」。

高市衛生局接獲檢舉，將案件移往高市刑大調查，刑大循線傳喚李男到案說明。李男辯稱，這些訊息是他耳聞而來，沒有查證，發文的目的是要提醒在科技廠上班的朋友注意防疫，沒有要散布不實謠言。警方認定李男已觸法，依法將他送辦。

法官認為，李男的發文主觀上難以認他有散布謠言的意圖，加上中央流行疫情指揮中心每天都會召開記者會發布最新消息，民眾也可以在衛生福利部疾病管制署網站、LINE群組「疾管家」查核疫情真實資訊，難以造成民眾心生畏懼或恐慌，而有影響公共安寧之情形，判決不罰，全案仍可上訴。