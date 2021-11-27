4大公投將於12月18日登場，中天新聞企畫「公投大辯論 民意大平台」YouTube直播節目，邀請正方及反方代表就「珍愛藻礁」辯論，正方代表邀來民眾黨立委蔡壁如、蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅，反方代表為台灣環保聯盟會長劉志堅、鹽寮反核自救會總幹事楊木火。

珍愛藻礁「您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？(即北起觀音溪出海口，南至新屋溪出海口之海岸，及由上述海岸最低潮線往外平行延伸五公里之海域)」全國性公民投票案。

蔡壁如表示，桃園的藻礁全世界少數僅存的藻礁，約有7600年歷史外，大潭藻礁也發現如柴山多杯孔等保育類生物，Mission Blue也把大潭藻礁指定為東亞首個希望熱點，沒有反對蓋三接而是選址錯誤，不能把僅用25年的三接破壞7600年的藻礁。

楊木火則回應，接收站可以不只用25年，如歐洲已有用風力生產氫能後再用天然氣管輸送回去發電，「天然氣接收站可以用很久的」。

蔡雅瀅說，政府以第一天然氣接收站及第二天然氣接收站已有擴建計畫，就供氣的部分表示政府有很多準備，既然政府做了這麼多，那就不應該破壞生態系。

劉志堅則說，雖然三接目前工程已經啟動，但並未影響大潭G1、G2等既有藻礁，甚至可以兼容與推動；而三接外推後，可以保護藻礁生態系又能有足夠的供氣，但未來仍要推動減碳、節電、能源整體轉型如儲電、需量反應。

楊木火稱，第一天然氣接收站至今已啟用31年，可能會彈性疲乏，加上南部輸送上來難度高；蔡雅瀅說，一接及二接應要做好維護的問題，這也不是興建三接的理由，仍希望完整保護藻礁海域，而政府宣稱的有「瓦斯爐沒有瓦斯」，日前也被拆穿未有瓦斯爐、瓦斯外還有瓦斯管。

楊木火提及，目前我國與對岸關係緊張，如果哪一天共機要攻擊台北港天然氣接收站，但總統府距離台北港直線距離可能不到20公里，全世界沒有人把重要設備放在首都圈附近；蔡壁如指出，中共如果想打任何地方都有可能，「不要用這個恐嚇老百姓」。

多名民眾詢問，擔心三接影響供電、電價，蔡壁如總結指出，民眾黨不反對三接，反對的是選址錯誤，民眾擔心的是會不會缺電，惟有政府公開資訊對等，才能讓民眾瞭解缺不缺電；劉志堅則說，台灣是倒數第三名便宜的國家，電價便宜時容易讓民眾浪費，亟使面對民意下電價也要調漲。

楊木火則說，如果三接要遷離大潭藻礁，勢必會有人提及重啟核四穩定供電，但「拼裝車的核四商轉台灣一定發生核災」；蔡雅瀅說，藻礁生態系在世界罕見，況且外推方案還是把海洋圍起來，台灣應對世界遺產等級應完整保護，而不是僅調整開發規模。