四大公投進入白熱化，國、民兩黨進入最後衝刺階段，號召公投的國民黨主打「四個都同意，台灣更美麗」，執政的民進黨則以「四個不同意、台灣更有力」進行防守，國民黨發言人江怡臻指出，雖然民進黨與行政院都下了大量廣告宣導，企圖激化政黨對決，但整體效果卻差強人意、效果已經觸及天花板，再加上林秉樞事件讓綠營產生破口，整體公投聲量藍營將過彎超車！

江怡臻引述KEYPO大數據關鍵引擎公投聲量分析指出，在朝野公投聲量當中，民進黨雖然以295468筆領先，但國民黨以290346筆緊追在後，雙方差距僅有1.8%，考慮到雙方投入資源差距，顯見民進黨聲勢發酵已經到達極限，國民黨雖然比較慢熱，但終將在整體聲勢上超車。江怡臻也提及近日多份媒體民調、智庫民調皆指出，只要支持同意的選民全部走出家門投票，四大公投可望全數過關！

國民黨青年部主任陳克威也根據KEYPO網路輿情大數據分析，目前四大公投案中，以「重啟核四」最高，聲量達到282416筆，可見公投說明會後，重啟核四公投領銜人黃士修已經成功帶起高討論度，而反萊豬議題也因為行政院被質疑用行政資源幫美國肉品打廣告、農委會主委陳吉仲將萊克多巴胺類比為「人吃的保健食品」，整體互動力上升81844筆，顯見民進黨在萊豬議題上陷入連續錯誤，造成網友更多批評。

陳克威指出近期即使蔡英文總統親自視察藻礁後，「護藻礁公投」與「公投綁大選公投」的討論度卻基本持平，數據相差不大，可見蔡英文總統前往視察沒有因此被拉起更多討論，反而蔡英文總統的一句「藻礁已經永存」引發爭議，造成負評，蔡總統恐怕更需要解釋三接外推方案有何科學證據指出，不會破壞藻礁環境。

陳克威表示，這次數據明顯看出，雖然民進黨砸下5800萬的龐大資源進行造勢，但從各自口號來看，「四個都同意」的聲量是以108221筆高於「四個不同意」陣營的75925筆。

陳克威評論，網絡輿情正、負評聲量來看，國民黨的朱立倫主席喊出「四個都同意，台灣更美麗」，以及國民黨的「螞蟻雄兵計畫」推出後，全國街講場次超過2000場，使得國民黨整體正評有所上升，也可以發現民進黨的負評比例遠高於國民黨，主要是民進黨在這段期間以來的論述過於「硬拗」，比如陳吉仲將萊劑比喻為「保健食品」的事件，無論民進黨要如何辯解，都與民眾的認知差距過大，反而引發更多嘲諷，藍營公投聲勢超車的趨勢已是現在進行式。