「珍愛藻礁」等四大公投將在12月18日登場，中選會今天舉行意見發表會，其中「珍愛藻礁」由荒野保護協會理事長劉月梅擔任，而反方代表則由行政院政務顧問謝志誠代表；謝志誠說，高鐵曾因途經台南官田水雉重要棲地，但在高鐵、地方政府及保育人士努力下，水雉與高鐵共存共榮，「高鐵可以、中油也可以」，只有投下不同意票，讓藻礁共存共榮，需要大家把握機會。

謝志誠說，因為長期跟中南部人接觸，因此關心三接對中南部的影響，一旦三接被迫遷移，就無法如期供氣，衝擊北部供電穩定度，雖然提案方常把三接破壞藻礁掛在嘴邊，但外推方案後沒有如提案方所形容的可怕，而是從中可以找到藻礁與三接共存共融，「投下不同意會最理性的選擇」。

謝志誠表示，高雄有永安一接、台中港有二接，但北部沒有天然氣接收站，北部的用氣需要中氣北送、南氣北送，使用率爆表，大潭三接任務包括為提供新機組用氣需求，提升天然氣供應能力，降低就近供應的系統性風險。

謝志誠提及，第三天然氣接收站在內的工業港計畫在，第一次政黨輪替前就通過，但開發單位未取得供氣合約因而停擺，馬英九為推動穩健減核因而推動燃氣機組容量彌補核一及核二缺口，馬英九2012年因而提出第三天然氣接收站，蔡政府從232公頃降至23公頃、工業港改成離岸設計，工業港不填土、不浚挖，提醒理性的大家不要因為政黨的糾葛，不分顏色你我滿足國家供電的計畫，呼籲應審慎思考三接何去何從。

謝志誠說，針對為何不遷至台北港？「新北市政府2次發文給經濟部反對至台北港建站、港務公司提及台北港區土地，已依功能明確局分沒有閒置空間容納三接，台北港沒有建置液化天然氣的規劃」，且要埋設海管至大潭電廠，上岸的過程必然會穿越劃設3140公頃的禁區與藻礁區，要在禁區內埋設海管，開挖槽構、埋設海管提案方可以接受嗎？

謝志誠指出，中油也曾委託中央大學推算，觀塘港11年期間每年約有311至355之間，平均是341.9天符合營運需求；施工前藻礁就有覆砂的現象，漂砂來來去去原本就有影響；也有學者指出蓋三接沒有證據一定會破壞藻礁，三接退出後藻礁不一定會變好；針對突堤效應的部分，中油委託成大研究，三接外推能夠減少漂砂影響；棧橋如跨海大橋一樣，對海洋生物沒有阻斷問題，未來的防波堤反而形成硬底質棲地，大潭未來會是豐富的海洋園區。