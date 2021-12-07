秋鬥團體7日行腳至桃園觀音，展開近3小時的護藻礁文化行動。（陳夢茹攝）

秋鬥團體7日行腳至桃園觀音，展開近3小時的護藻礁文化行動，眾人唱起《Sorry 藻礁別哭泣》，發起行腳活動的珍愛藻礁公投志工曾啓明表示，藻礁是屬於全台灣人民的，不該為了建設毀掉千年累積的珍寶。

曾啓明說，他去年開始關注到藻礁，也曾到現場看過5、6次，與珍愛藻礁公投領銜人潘忠政深聊過後，決定從發起從屏東一路北上到凱道的行腳活動，談到藻礁他哽咽地說，希望大家保育生態，透過這300多公里的行腳，讓民眾正視保育生態的重要性，也帶領眾人一起欣賞這7600多年歷史的珍貴藻礁。

「政府在玩的把戲已經被戳破！」，珍愛藻礁公投領銜人潘忠政指出，7日凌晨帶領立委等人共赴三接施工現場勘查，打樁硬生生插在藻礁上，證明藻礁明顯遭到破壞，明眼人都能看出蔡政府在說謊，行政院長蘇貞昌、經濟部長王美花說這裡是礁石、已經變成岩石等，這些都是謊言，現在被戳破後民眾就會知道政府在玩什麼把戲，公投日剩不到2周，希望民眾出來投下神聖的一票。

秋鬥總指揮林子文表示，民眾認識藻礁多數是看照片、影片得知，這次秋鬥行腳選擇從屏東走到凱道總統府，是希望透過行腳過程將訊息傳遞給民眾，「藻礁是全台灣人的，不是私人企業也不屬於任何政黨！」，藻礁已經存活7600多年，三接有其他替代方案，並沒有一定非藻礁區不可。

現場有名從台北特地來參加秋鬥活動的黃阿姨，她直呼「藻礁有7600歷史想來看看」，她也非常支持環團、秋鬥的行動才特地北下至桃園觀音參與。