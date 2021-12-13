核四重啟、反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁四大公投案將於18日投票，國民黨副發言人楊植斗日前開始絕食，盼朋友們能抽空投下手中的那一票，而今(13日)已經絕食105個小時的他，也在臉書說，「寧可燃燒到最後一刻，也不要看到開票結果才後悔」。資深媒體人趙少康昨(12日)也在楊的臉書貼文底下留言表示，「什麼樣的政府需要人民透過公投向政策說不？需要年輕人絕食表達心聲？」

楊植斗近日皆有在臉書分享絕食過程，昨日提到絕食最大的變化就是嗅覺變靈敏了，有人一打開便當，他馬上就會聞到味道；今日絕食正式突破105個小時後，他貼文提到，有網友留言希望他保重身體，不要用絕食這種手段來催票，因為這某種程度上像是情緒勒索，他也承認絕食這個方法，的確是感性的成分占多數。

楊植斗說，很多選民不去投票，也有人到現在還不知道該怎麼投，且依照現在的民調，中間理性的選民投票意願較低，理性、感性的方法都試試看，才能把票給催出來，還是那句話「寧可燃燒到最後一刻，也不要看到開票結果才後悔！」

趙少康昨晚也到楊植斗臉書貼文底下留言表示，「什麼樣的政府需要人民透過公投向政策說不？需要年輕人絕食表達心聲？植斗保重身體，1218用四個同意證明公理喚得回」；此則留言也獲得近千名網友按讚。