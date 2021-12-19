四大公投全軍覆沒，但有綠營執政縣市4案同意大於不同意，中廣董事長趙少康直言，這次公投民進黨丟掉了新竹市、桃園市和基隆市，這3市都是同意票多過不同意，這對民進黨來說是很大的警訊，尤其桃園國民黨有機會拿回來。

趙少康指出，投票率低是可想見的，但對於不同意票大過同意票他則是滿意外的，沒想到就連不吃萊豬這樣無關政黨的議題，都在意識形態和政黨動員下，把食安、環保給丟掉，讓他很失望。

他認為，這次公投民進黨丟了三個地方，其中一個就是新竹市，當地是最多高知識份子聚集的地方，另一個是六都中非常重要的桃園市，最後一個是基隆市，這3個地方同意票多於不同意，對民進黨來說是很大的警訊，尤其桃園是非常重要的地方，國民黨有機會拿回來。

針對新北市長侯友宜不表態導致選舉失利，趙少康強調，現在去找戰犯沒意思，應該把可以聯合的朋友全部聯合起來，否則面對執政黨府院黨資院和動員，打不贏這場仗，既然過去了就放下，並努力未來。