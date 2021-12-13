四大公投將於本周六(18日)進行投票，各黨皆全力衝刺，其中民進黨再度喊出「台灣隊」，催票影片中呼籲「台灣隊友」12月18日再次站出，做出關鍵決定。民眾黨發言人楊寶楨日前對此在臉書批評，明明外界已經對於民進黨這樣的宣傳說法表示反彈，卻仍堅持用這個口號宣講，「到底是什麼心態？」

楊寶楨11日在臉書寫下，能不能請蔡總統不要再帶頭製造對立？蔡總統近日在民進黨中常會前談話表示，「邀請所有支持台灣繼續進步的台灣隊隊友站出來，1個人向親朋好友拉4票，用4個不同意來確保台灣有更好的未來。」執政黨也因此在公投說明會上，使用「台灣隊」這個詞當作宣傳口號。

楊寶楨表示，什麼叫做台灣隊？認同民進黨的「4個不同意」立場，才配被歸類到台灣隊嗎？

「那叫做民進黨隊(對)。」她進一步說，生活在台灣這塊寶島上，或是不論在何地，只要是認同台灣、愛台灣的國人，在國際上不都屬於同一隊的嗎，為何還要在國內區分彼此？明明外界已經對於民進黨這樣的宣傳說法表示反彈，卻仍堅持用這個口號宣講，到底是什麼心態？

楊寶楨在留言出貼出民進黨的一張「12.18總動員四個不同意」的宣傳背板，由於內容寫的是「停建三接、禁止美豬進口」，她痛批，蔡政府還持續偷換概念，灌輸人民錯誤的資訊，哪是停建三接？是三接遷離、珍愛藻礁，遷離跟停建完全是不同的概念啊，且也不是禁止美豬進口，是反萊豬進口。