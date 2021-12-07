中油表示，在野黨立委協同藻礁聯盟的潘忠政等人再次前往大潭現場勘查。由現場情況就可看到藻礁都在，過去藻礁聯盟一再強調的被活埋、判死刑，也證明不是事實。

中油指出，三接外推、棧橋連接的方案，不僅沒有蓋在G1、G2藻礁區上，且是對環境影響最輕微的方案。棧橋對礁石影響，早在2018年提出方案的3年前已清楚說明，藻礁聯盟也都了解。現在同一群人卻稱這是所謂戳破謊言，顯然是為了公投的政治操作，中油表達高度遺憾。

中油強調，公投方曾強調不反三接、只是不願看到藻礁被影響，那應承認目前的三接外推方案，就是藻礁保護最大化、環境影響最小的方案。

中油說明，三接方案是為國家供電穩定及中南部減煤減碳降空污。相較於台北港方案，先不論工期至少11年緩不濟急，海管更要經過更多的礁石，上岸段施工破壞更多藻礁。或是原方案把藻礁區變水泥地，棧橋方案已經是能夠接氣上岸影響最小的作法。

藻礁聯盟也曾為此提出多起法律訴訟案，如要求撤銷環評審查結果、要求撤銷中油繼受東鼎權利，這些說法從2018年到2021年，經各級法院審理，因過程中未能舉出實際數據，反被法院認為，藻礁盟臉書的意見、新聞稿等等，是臆測或個人主觀解釋。換句話說，法院判決已認證，三接工程毀滅藻礁之說，純粹是危言聳聽，沒有科學根據。

中油認為，議題的關鍵應該是三接為國家發展必要的建設，各方應理性就關鍵的工期時間，以及對環境影響最小的方式來討論。三接外推方案就是藻礁保護最大化的方案，藻礁聯盟不應一面批評外推方案，另一方面卻提出破壞更大的方案，花費大量社會成本自相矛盾。