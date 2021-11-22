富邦金控董事長蔡明興上月中確診新冠肺炎，經治療後復原迅速，本月8日銷假上班。他昨在101教會線上主日分享染疫過程，直呼Ct值一度來到10，沒想到就在住院滿兩周那天，Ct值來到33，神速出院。蔡明興自曝，原本驗不到抗體，害他心想慘了，結果竟是抗體破表，連醫生都嘖嘖稱奇，跟他說「安心啦」。

蔡明興推測，他離美前跑去看演唱會，該演唱會規定要打過兩劑疫苗才能進場，評估後覺得安全，所以他們一群人在包廂裡吃吃喝喝，也沒戴口罩，可能是這樣才被病毒入侵。

登機前兩天PCR檢測陰性，不料返台後再做一次竟變成陽性，當天同包廂的10個人，有一半確診。他笑稱「打AZ還是有效啦！兩劑很重要，比較不會變成重症」。

根據《ETtoday新聞雲》報導，蔡明興前往比較熟悉的北醫就診，Ct值原本是13，住院後變10，醫生擔心他發展成重症，但隔天又來到18。由於驗不到抗體，蔡明興以為慘了，結果是抗體飆到破表的4萬，醫生這才跟他說「安啦」，解釋病毒根本攻不進體內，只是停留在呼吸道。

蔡明興坦言，住院時真的會恐懼，尤其成為全台關注焦點，他想起連林書豪這麼強壯都住了4周，覺得自己肯定要住滿6周。沒想到Ct值一路來到33點多，這數字連醫生都不敢相信，火速辦理出院，兒子還以為爸爸是不是動用什麼關係，才這麼快回家。