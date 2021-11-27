桃園市今（27日）公布1例「漢他病毒症候群」病例，個案為51歲男性於26日確診，是桃園市首例，而全國目前共有9例確診個案。

衛生局表示，居住在桃園區的51歲男性，10月底曾在住處被鼠類咬傷，11月5日起出現肌肉痠痛，陸續有噁心、嘔吐、頭痛、發燒、後眼窩痛、腹瀉等症狀，由於症狀未改善，便在11月7日到醫院住院治療，經二次採檢後於11月26日由疾管署研判確診，個案目前已出院返家休養，同住家人無疑似症狀。

漢他病毒症候群為人畜共通傳染病，不過人傳人機率極低，病毒存在於齧齒類動物的尿液、糞便或唾液中，主要經由吸入或接觸環境中受汙染的空氣或物體，或經由帶有病毒的齧齒類動物咬傷而受到感染。感染後潛伏期為數天至2個月，主要症狀為突然且持續性發燒、頭痛、虛弱、背痛、頭痛、腹痛、厭食、嘔吐、噁心等，然經治療後病況將可改善，提醒民眾若有相關症狀應立即就醫。

衛生局提醒，年關將近民眾進行大掃除與清理家園時，應留意環境中老鼠可能入侵的路徑，家中廚餘或動物飼料應妥善處理，清除家中老鼠可能躲藏的死角。餐廳、飯店、小吃攤、市場、食品工廠等業者應留意環境衛生，驅除建築物中的鼠類，遵守漢他病毒症候群3不措施，分別為不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃，並使用5000ppm漂白水（100cc漂白水原液＋1公升冷水稀釋）消毒，以及採取其他相關防鼠措施，以防範疫情發生。