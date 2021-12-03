COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新變異株Omicron已在全球32個國家或地區現蹤，日本政府今天表示，將視病毒特性，對開發疫苗提供必要的支援。

最新的COVID-19變種變異株Omicron，因含大量突變且傳染力恐比Delta株更高，被世界衛生組織（WHO）列為「高關注變異株」（variant of concern）的Omicron，讓世界各國感到惶惶不安。

日本放送協會（NHK）自行匯整數據，截至日本時間今天凌晨3時30分，Omicron變異病毒株已在全球32個國家與地區驗出，包含日本、美國、印度、挪威等。

日本政府上午針對強化疫苗開發與生產體制召開相關閣員會議，內閣官房長官松野博一在會中表示，為了因應未來可能再出現更強力的變異株，或是發生具威脅性的傳染病，有必要強化國產疫苗的開發與生產體制。

對於Omicron變異株，松野說，將鑒於病毒特性的相關知識，對開發疫苗提供必要的支援。

松野會後召開記者會表示，目前日本境內有2例Omicron確診，匡列的密切接觸者中，有3人出現發燒等症狀，不過檢驗皆為陰性。

松野表示，在機場檢驗確診COVID-19的檢體，都會送往國立傳染病研究所進行基因分析，因此在11月30日確認首例Omicron確診者；目前除了已發現的2例以外，沒有驗出其他Omicron確診者。

日本首例Omicron是11月28日從非洲南部納米比亞入境的30多歲男性外交官；第2例是11月29日入境的20多歲男性，曾有南美洲國家秘魯旅遊史。