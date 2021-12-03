【LIVE直播】第三劑開打！民眾憂副作用 指揮中心最新說明。

國內今日新冠肺炎本土、死亡個案都+0，新增11例境外移入個案，其中7人突破性感染，2人接種情況調查中，突破性感染者接種的廠牌為AZ、科興及莫德納。

今日新增11例境外移入個案，為4男、7女，年齡介於20多歲至40多歲，分別自美國(案16738)、土耳其(案16739)、印尼(4例，案16740-案16742、案16745)、西班牙(案16743)、義大利(案16744)、韓國(案16746)、英國(案16747)及越南(案16748)入境，入境日介於今年10月24日至12月1日。其中7人突破性感染，接種的廠牌為AZ、科興及莫德納。

指揮中心統計，截至目前國內累計16,637例確診，分別為1,993例境外移入，14,590例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計111例移除為空號。

2020年起累計848例死亡，其中836例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、台北市321例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另12例為境外移入。