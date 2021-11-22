新北市徐姓男子因房屋要申請接水電，找區公所王姓技士現場會勘後未通過，遂將1萬元的禮券及茶葉、水果禮盒「強塞」王男的機車踏板上，意圖行賄，王雖拒絕，但徐男執意要送，王只好交給政風室處理，徐被依行賄罪送辦。台北地檢署22日給予徐緩起訴處分，期間2年，命他支付公庫5萬元及法治教育10小時。

檢方調查，徐男是新北市新店區某建物所有人，為申請該建物接用水電證明，今年5月31日下午3時，與新店區公所王姓工務技士到場會勘，王認定該建物不符規定，不得申請接用水電。

徐男為求建物能早日通過接用水電證明審查，在王男騎車準備離去之際，將裝有17張價值共1萬元的百貨公司禮券、茶葉2罐及水果禮盒1盒的紙袋，強行放在王的機車踏板上，王雖當場拒絕，但徐仍執意要王收下。由於當時下大雨，王只好先騎車返回區公所，並將紙袋交給政風室，案經廉政署移送偵辦。

檢方調查時，徐男認罪，檢方認為他涉犯輕罪，坦承犯行，給予緩起訴處分。