「西子灣海域中心」位於中山大學校區內，主體建築共2層樓，占地約360坪，6日上午正式啟用。（國立中山大學提供／袁庭堯高雄傳真）

國立中山大學「西子灣海域中心」6日上午正式啟用，「110年臺灣盃全國帆船錦標賽」吸引61所學校共187名選手逐浪較勁。該中心結合南北岬灣、沙灘，為全國大專院校中獨一無二的活動教學場地，未來將成為海域運動的示範基地，帶動都會水域活動風潮。

「西子灣海域中心」位於中山大學校區內，主體建築共2層樓，占地約360坪，設有遊憩資訊中心、推廣教育中心、多功能教室、監控中心及急救室等硬體。並整合中山資源，規劃推動風浪板、帆船、獨木舟等體驗活動，預計未來在寒暑假期間，舉辦營隊與海域相關教學課程，同時支援高雄市中小學帆船選手集訓。更將結合業界，加入其他海域遊憩活動，以活化地區資源，期待從中山大學開始，進而帶動至全國性水域活動的教學、訓練及推廣。

啟用典禮由教育部體育署主任秘書呂宏進、中山大學校長鄭英耀、海軍陸戰隊指揮部指揮官王瑞麟、高雄市政府副秘書長郭添貴、高雄市政府運動發展局副局長謝汀嵩、臺灣港務股份有限公司副總經理王錦榮、中華奧林匹克委員會執行委員朱文慶、中華民國帆船協會理事長陳雙全、高雄市體育總會帆船委員會主任委員方敏宗、高雄市體育總會帆船委員會總幹事詹正峰等人出席。

校長鄭英耀表示，西子灣是著名風景區，有開放式港灣且緊鄰山區，較國內其他海域擁有更良好且更具挑戰性的風況，各路海上運動愛好者可藉此次賽事，體驗不同的海上運動刺激感與視覺美景。中心的建立，希望鼓勵國人親近海洋，在正確的操作技巧下，安全的享受水域活動。中心將可成為水域運動的示範基地，共同推動台灣成為水域運動島的願景。

中心啟用後，「110年臺灣盃全國帆船錦標賽」隨即展開，本屆賽事總計9個縣市、61所學校共187名選手報名參與，特別加開奧運會指定船型「風浪板水翼型」競賽，該項目於風浪大時，會出現航躍海面與選手間競奪航道名次的精采畫面。