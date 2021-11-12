我國唯一獲世界田徑總會銀標籤認證的新北市萬金石馬拉松賽，今年將於11月21日登場，為讓一般民眾也能體驗國際專業賽事，金山區公所特別在比賽前一天舉辦首屆「我金山我驕傲」3.8公里健走路跑活動，同時在磺清大橋上光影投射「萬金石馬拉松」字樣，為2021新北市萬金石馬拉松揭開序幕。

萬金石馬拉松賽道沿途會經過許多北海岸著名景點，包括有號稱會跳舞的波浪大道金山區磺清路，金山區公所也特別在磺清大橋裝設夜間投射燈，投射「我金山我驕傲」，是區民晚間運動拍照的景點。

金山區長廖武輝表示，投射燈平常本僅於周末假日夜晚整點啟動，為迎接萬金石馬拉松，金山區公所特別於11月13日至20日晚間投射「萬金石馬拉松」字樣，20日健走路跑活動特別提早於下午4時啟動投射，歡迎民眾及萬金石馬拉松選手可以提前至現場拍照留念，也可提前至金山區觀光帶動地方經濟。

廖武輝說，健走路跑活動免費，但該有的活動識別布、完賽獎牌、完賽證明等一項都不少，完賽禮還有「我金山我驕傲」聯名口罩、可樂、運動毛巾和水壺，以及金山特製的甘藷牛軋糖，豐富好禮一次滿足。

金山區公所提醒，健走路跑活動均已提前報名，不開放現場報名，活動當日下午2時開放報到、3時30分正式開場，4時準時起跑，預計5時30分撤場，參加者務必攜帶身分證件；活動路線周圍進行交管，影響範圍含磺港路靠金山青年活動中心側單向封閉、磺清路全段封閉，請民眾及早因應。