2022年即將來臨，不少民眾已經開始規劃跨年之旅，花蓮縣政府今宣布將與旅行社、賞鯨船業者合作，推出迎曙光船班及迎曙光專機等一系活動，當天還有七星潭健走，透過海、陸、空3D不同視角，留下獨一無二的新年迎曙光回憶。

海上日出，迎接第一道曙光。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

縣府觀光處長張志翔表示，今年空軍因國防等因素，往年戰機迎曙光活動確定取消。不過，今年縣府精心規劃嶄新活動，讓民眾透過海、陸、空三種方式迎曙光，他還表示，疫情趨緩，11月起到年底假日，花蓮各大飯店訂房率平均達8成，跨年活動將再掀起另一波旅遊熱潮。

乘客搭立榮航空酷企鵝彩繪機，由台北飛花蓮迎曙光行程，乘客將於2萬呎高度以「上帝視角」俯瞰東海岸的山海美景。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

張志翔表示，曙光包機由全順旅行社安排，台北飛花蓮兩天一夜的迎曙光行程，乘客搭立榮航空酷企鵝彩繪機，於2萬呎高度以「上帝視角」俯瞰東海岸的山海美景，當日曙光大約在上午6時36分出現，乘客欣賞清水斷崖上空太平洋海景與絕美曙光，落地後行程走訪花蓮行程。

清水斷崖日出美景。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

海上迎曙光船班，由鯨世界賞鯨船，預計開出2艘船共108個名額，清晨6點前出海，在花蓮一望無際的太平洋一同在海上迎接2022年的第一道曙光，從海平面欣賞晨曦及金黃波光淋漓，仰望壯麗的清水斷崖，還有機會欣賞鯨魚和海豚。

在陸上，則有七星潭健走迎曙光活動，邀請各界近距離欣賞太平洋壯闊浩瀚之美，感受花蓮的七星潭美景及新鮮空氣舒展身心，走出戶外，迎接2022年到來。

張志翔表示，元旦當日乘客在松山機場報到時，縣府吉祥物紅面鴨將到場熱舞迎接乘客，可拍照可打卡還可獲得紅面鴨大型玩偶。花蓮觀光業者也卯足全力迎接新年第一團，遠雄海洋公園與花蓮福容大飯店的吉祥物將在花蓮機場迎接，福容飯店當天更將抽出一組貴賓升等和洋套房；遠雄悅來大飯店則將於行前舉辦公開徵選，選出一對戀人安排浪漫活動並提供價值2萬元的主題套房一晚。