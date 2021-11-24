花蓮縣府舉辦「流星花蓮─山海星光」天文旅遊系列活動，與賞鯨業者合推「海洋月光賞星船」，帶領遊客夜間出海賞月觀星，活動頗受好評，不過出海行程天候不定，縣府推出「雨天備案」體驗遊程之「海洋月光賞星船」踩線團，即使碰上雨天，也能夠讓遊客感受滿滿的「海味」。

今年「流星花蓮─山海星光」天文旅遊系列活動，帶領遊客夜間出海賞月觀星，其中5月26日航班還看到罕見「月全食」（俗稱血月），在沒有光害的太平洋上，欣賞浪漫緋紅月光海與繁星，活動頗受好評。

觀光處長張志翔表示，活動由天文解說專家，帶領大家乘船出海認識星空、欣賞月光海美景，但海上活動容易受到天候及海況不佳的影響而取消出航，因此特別開出雨天備案行程，為未來活動規劃預作準備。

上船出航後，遊歷花蓮港，遠眺中央山脈，了解討海人的故事、認識島嶼的歷史，更加認識臺灣與花蓮，還有到花蓮漁港向日廣場「東部以東」特展，近距離欣賞藝術家陳聖文1：1的抹香鯨刺繡編織作品。

賞鯨業者表示：「晚上的花蓮港很美，很難得有機會可以將海洋、漁人、星空、文化結合在一起，組成陸上、海上二合一的體驗，創造花蓮旅遊的『星』亮點，可以做為新遊程參考，讓花蓮的夜晚也亮起來！」

觀光處表示，想參與更多天文活動，或是參加11月28的「花現天文解說員認證考核」成為「花現天文解說員」，可上網搜索「流星花蓮─山海星光」天文系列活動，更多天文活動資訊請見官網：https：／／www.starseahualien.tw／activities-20210605.html